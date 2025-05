Awoniyi dopo il coma: “Sono qui che combatto, voglio tornare presto in campo”

18/05/2025 | 17:20:15

L’attaccante del Nottingham Forest, tramite un post su Instagram, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni dopo l’operazione e il coma. Le parole di Awoniyi sui social: “Sono grato a Dio di essere ancora qui, a continuare a combattere e a continuare a sorridere. Poi ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine e ha espresso vicinanza alla sua squadra: “Ringrazio lo staff, i miei compagni di squadra, la mia famiglia e tutto il Forest per avermi supportato. Auguro il meglio alla squadra per le prossime due partite, sarò con voi e non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo”.

Foto Instagram Awoniwi