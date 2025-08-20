Avvocato di Rabiot: “Scelta del Marsiglia incomprensibile. Vogliamo spiegazioni”

20/08/2025 | 23:57:28

Adrien Rabiot lascerà il Marsiglia dopo l’ormai nota vicenda del litigio con Rowe. Ha parlato Romuald Palao, l’avvocato del centrocampista francese, che spara a zero contro il club francese: “Il Marsiglia dice che il suo modo di fare è cambiato dopo il periodo di preparazione in Olanda, ma non è vero. Sembra che stiano inventando una storia basandosi su quello che è successo venerdì. Non capiamo cosa sta succedendo, tocca al club spiegare.”