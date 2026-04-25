Avviso di garanzia per Rocchi: il designatore è indagato per frode sportiva

25/04/2026 | 13:29:50

Secondo quanto riportato dall’agenzia AGI, il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Nella serata di ieri è stato recapitato un avviso di garanzia al numero uno dell’AIA. Nel mirino della procura ci sarebbe il caso di Udinese–Parma del primo maggio 2025, quando, “i tre addetti al VAR si confrontano su un possibile fallo di mano in area di rigore. “Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo”, dice il Var Daniele Paterna che pare orientato a escludere l’assegnazione del penalty. A un certo punto, però, si gira di scatto, guarda indietro e dal labiale si vede chiaramente che afferma: “È rigore”. L’ipotesi è che Rocchi si sarebbe alzato “rapidamente dalla postazione, per “bussare” più volte sul vetro della stanza di Paterna e Sozza per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno l’arbitro per un on field review”. Questo il contenuto dell’esposto di Domenico Rocca. Nel mirino anche la mancata espulsione di Bastoni in Inter–Verona della stagione 2023/24.

Foto: sito ufficiale AIA