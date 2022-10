Avv. Napoli: “La clausola di Kim sarà valida per 15 giorni a partire dal 30 giugno 2023”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato della clausola rescissoria presente sul contratto di Kim Min-Jae: “Nel contratto di Kim c’è una clausola rescissoria, ma è esercitabile solo a partire dal 30 giugno del 2023, non prima, ed è valevole per soli quindici giorni. La durata ristretta è stata voluta dal club. Vista la caratura del calciatore, possibile che la società possa accordarsi anche prima con lui per una permanenza in azzurro”.

Foto: Instagram Napoli