Avv. di Lotito: “La Lazio è sotto attacco della Lega e di Gravina”

L’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, ha parlato a Radio Incontro Olympia della recente polemica con la Lega:

“Che la Lazio sia sotto attacco è evidente. La Lega parla sempre di Sarri quando io nel derby ho visto un altro tecnico entrare in campo per recuperare la palla. Anche Gravina non ha mai nascosto la sua ostilità verso Lotito che non doveva essere allontanato in modo così avventato dal Consiglio Federale”.