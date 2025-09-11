Avram (portiere Moldavia): “Serata da incubo. Haaland mi ha chiesto scusa a ogni gol”

11/09/2025 | 12:42:04

Punteggio record per la Moldavia che l’altra sera ha perso 11-1 in casa della Norvegia. Per Haaland 5 gol.

A TV2, ha parlato il povero protagonista inverso della gara, il portiere moldavo Avram, che ha raccontato la sua serata: “Ovviamente una serata da incubo. Ho parlato con Erling Haaland. Mi ha detto ‘non è colpa mia’ e che doveva continuare a provare a segnare solo per via della differenza reti. Si è scusato a ogni gol. Lo capisco. Guardatemi, cosa posso dire? Non morirò. Devo restare forte. Tra pochi giorni ho un’altra partita. Ma undici gol sono tanti…”.

Foto: Instagram Haaland