Avellino, visite mediche per Fila. Nel pomeriggio sarà in ritiro

21/07/2026 | 10:29:48

Daniel Fila sarà il nuovo attaccante dell’Avellino come anticipato. Il giocatore è arrivato nella serata di ieri in Irpinia e stamattina sta svolgendo le visite mediche in una clinica del capoluogo. Poi ci sarà la firma e nel pomeriggio sarà in ritiro con i compagni a Rivisondoli. Daniel Fila è stato un obiettivo dell’Avellino già nella sessione di gennaio. Cercato anche con forza, l’attaccante del Venezia aveva preferito l’Empoli rispetto alle altre proposte dalla B (Juve Stabia compresa). Ora i giochi sono fatti per il trasferimento in biancoverde.

Foto: X Venezia