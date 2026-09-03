Avellino, si presenta Cheddira: “So che ci sono aspettative, ma darò tutto per questi splendidi tifosi”

03/09/2026 | 16:19:24

Walid Cheddira si è presentato questa mattina in casa US Avellino.

Le sue parole: “Ci tengo a ringraziare il presidente e suo figlio Giovanni, il direttore e tutta la società per avermi dato questa possibilità, mi hanno dimostrato di volermi e mi ha fatto piacere. Ci sono aspettative, ci saranno sempre ma sono pronto a dare tutto per questa maglia e portare gioie a questi splendidi tifosi. Una bellissima emozione scendere in campo al Partenio la prima volta, ho trovato una squadra pronta che ha lottato su ogni pallone sa quello che vuole, mister con idee chiare, sono contento. Ho giocato in tutte le categorie dall’Eccellenza fino ai Mondiali, non è facile da fare ma con lavoro e sacrificio tutto è possibile, un’esperienza formativa che mi fa avere fame ovunque. Ora penso a fare bene qua. Ero vicino al Frosinone è vero, nel mercato succede, non si concretizza subito e si aprono altre opportunità. L’Avellino è stato un flash, mi hanno voluto fortemente e quando ho visto questa determinazione ho scelto Avellino. Avanti c’è concorrenza ma è un problema dell’allenatore, noi dobbiamo lavorare e farci trovare pronti perché è il campo che parla. Obiettivo personale fare bene e portare l’Avellino in alto, noi vestiamo questa maglia per il bene della società. Conosco il campionato di B, l’ho sempre seguito, ho visto che il livello si è alzato parecchio ma siamo pronti e tranquilli”.

Foto: sito Avellino