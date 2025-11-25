Avellino, si fermano Milani e Russo: il bollettino medico

25/11/2025 | 12:30:18

L’Avellino ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni di Alessandro Milani e Raffaele Russo.

Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Avellino comunica che tra ieri ed oggi i calciatori Alessandro Milani e Raffaele Russo hanno praticato esami strumentali per approfondire gli acciacchi rimediati in occasione della gara Avellino – Empoli di sabato 22 novembre.

Per Alessandro Milani è stata riscontrata una lesione distrattiva al flessore destro;

Per Raffaele Russo, invece, è stato evidenziato un trauma contusivo all’ala iliaca di destra con un forte ematoma”.

Foto: X Avellino