Avellino, si fermano Milani e Russo: il bollettino medico
25/11/2025 | 12:30:18
L’Avellino ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni di Alessandro Milani e Raffaele Russo.
Questo il comunicato del club:
“L’U.S. Avellino comunica che tra ieri ed oggi i calciatori Alessandro Milani e Raffaele Russo hanno praticato esami strumentali per approfondire gli acciacchi rimediati in occasione della gara Avellino – Empoli di sabato 22 novembre.
Per Alessandro Milani è stata riscontrata una lesione distrattiva al flessore destro;
Per Raffaele Russo, invece, è stato evidenziato un trauma contusivo all’ala iliaca di destra con un forte ematoma”.
Foto: X Avellino