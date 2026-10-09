Avellino show, poker alla Sampdoria: i biancoverdi si impongono per 4-1

09/10/2026 | 22:27:33

È terminata la partita delle 20:45 di Serie B tra Avellino e Sampdoria.

Vittoria con poker (4-1) per l’Avellino di Alessandro Nesta. I padroni di casa indirizzano subito la partita, sbloccando il risultato al 12’ con Cheddira. La Sampdoria risponde al 18’ con Insigne, riportando il punteggio in parità, ma le speranze dei blucerchiati durano appena due minuti: al 20’, infatti, Palumbo riporta in vantaggio i biancoverdi. Al 24’ l’Avellino allunga le distanze con Russo e al 29’ cala il poker con Besaggio.

Nella ripresa sono ancora gli uomini di Nesta a rendersi pericolosi, mentre la Sampdoria fatica a reagire. I blucerchiati riescono comunque a evitare altre reti (tranne il gol annullato dal VAR al 78′ di Biasci), ma il risultato non cambia: il match termina sul 4-1.

Foto: sito Serie B