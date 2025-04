Avellino, proposta di matrimonio di Enrici durante la festa promozione al Partenio

Tanta emozione e tante lacrime a fine partita, in casa Avellino, per la festa che ha riguardato un un intero popolo che è tornato in Serie B. Un giorno da ricordare anche per Patrick Enrici, difensore biancoverde, che al centro del campo ha voluto fare la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Elena, conclusa con un “sì”, l’anello di rito e un bacio appassionato. Il giocatore poi in conferenza stampa, visibilmente commosso, ha parlato dell’evento, definendolo “più difficile di vincere il campionato”.