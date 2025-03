Avellino primo nel girone C. Biancolino: “Piedi per terra, c’è da lavorare ancora tanto”

L‘Avellino batte il Potenza ed è primo nel girone C di Lega Pro.

A fine gara, ha parlato Raffaele Biancolino, allenatore di lupi, che ha così analizzato la gara: “La sofferenza ci sta sempre, voglio fare i complimenti alla squadra e al pubblico che non c’entra niente con questa categoria. Si vedeva che loro sugli esterni ci mettevano in difficoltà. Ho inserito esterni freschi per contenerli e anche per tenere bloccato i terzini. Complimenti alla squadra che dal primo giorno che sono arrivato sta facendo tanti sacrifici. Ha fatto benissimo chi è entrato con lo spirito di combattenti e lupi affamati. E’ un segnale che diamo a tutti ma più che altro a noi stessi cioè quello di non mollare mai. Palmiero è un giocatore importante, al centro è quello che detta i tempi e verticalizza come voglio io. Ora piedi per terra, non abbiamo fatto ancora nulla”.