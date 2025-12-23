Avellino, presentato il docufilm della promozione in Serie B

23/12/2025 | 22:01:08

Serata di gala in casa US Avellino, presso il Cinema Teatro Partenio di Avellino, dove si è tenuta l’anteprima ufficiale del docufilm che documenta la promozione dalla serie C alla serie B ottenuta dall’U.S. Avellino 1912 al termine della stagione 2024/2025. Un’opera realizzata dalla Great White – Films in collaborazione con il club biancoverde. L’evento è stato organizzato con il supporto della Provincia di Avellino che ha messo a disposizione alcuni spazi del Carcere Borbonico per gestire pre e post proiezione.

Presenti i protagonisti della promozione, il club, la società biancoverde, le istituzioni, il presidente della Provincia di Avellino, Buonopane, che quest’anno fa anche da sponsor al club.