Avellino, incontro decisivo con la Lega: al vaglio l’idoneità del Partenio
28/08/2025 | 09:45:21
Manca sempre meno al 7 settembre, data decisiva per l’Avellino che incontrerà i tecnici della Lega, che valuteranno l’idoneità dello stadio Partenio. Nel frattempo, gli uomini di Raffaele Biancolino sono tornati ad allenarsi al campo, che torna a disposizione della squadra campana con un nuovo manto in erba sintetica. Questo però non basta. L’impianto sportivo resterà ancora a porte chiuse, per via dei lavori di restyling degli spalti. Dopo aver calpestato i campi di Sturno, Rivisondoli, Montella e Atripalda, l’Avellino spera che il suddetto incontro dia esiti positivi.
Foto: Sportitalia