Avellino, Nesta: “Se vogliamo prendere un giocatore forte dobbiamo aspettare il momento giusto”

28/08/2026 | 12:45:25

Il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato degli irpini: “Al direttore dico sempre di aspettare, perché se vogliamo prendere un giocatore forte, dobbiamo aspettare il momento giusto: chi ha paura prende subito, ma io preferisco metterci il casco per qualche critica in più pur di prendere giocatori forti. Io e la società siamo d’accordo su questa strategia. Il problema, semmai, è che il mercato chiude dopo la seconda giornata di campionato. Il problema, semmai, è che il mercato chiude dopo la seconda giornata di campionato: per me non avrebbe senso, sarebbe meglio chiuderlo prima dell’inizio del campionato”.

foto sito avellino