Avellino-Monza, le formazioni ufficiali
12/09/2025 | 19:46:50
Tornano in campo Avellino e Monza, le scelte ufficiali della sfida che apre la terza giornata di Serie B.
AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Milani; Insigne; Crespi, Biasci. All. R. Biancolino
A disposizione: Daffara, Cancellotti, Marchisano, Manzi, Gyabuaa, Armellino, Besaggio, Kumi, Palumbo, Russo, Panico, Lescano.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Dany Mota. All. P. Bianco.
A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Brorsson, A. Carboni, Domenico, Sardo, Álvarez, Bakoune, Capolupo, Ciurria, Pessina, Keita, Petagna, Maric.
FOTO: X Avellino