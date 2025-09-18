Avellino, intervento riuscito alla caviglia per Tutino: stop di 4-6 settimane

18/09/2025 | 14:57:46

L’US Avellino comunica che l’attaccante Gennaro Tutino è stato sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia in artroscopia alla caviglia sinistra, perfettamente riuscito.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, nella giornata di martedì, il calciatore Gennaro Tutino si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra.

L’operazione è perfettamente riuscita con il calciatore che ieri è stato dimesso da Villa Stuart con indicazioni riguardanti la terapia medica ed il protocollo riabilitativo dedicato.”

Foto: X Avellino Calcio