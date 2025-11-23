Avellino in silenzio stampa, la nota del club: “Chiediamo unione. Biancolino non in discussione”

23/11/2025 | 17:30:11

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver adottato il silenzio stampa. Fermo restando il rispetto del diritto di cronaca il club, in questo momento, ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al prosieguo della stagione.

La data di fine silenzio stampa sarà comunicata successivamente: “Nelle ultime ore si leggono e si sentono tante cose per le quali è giusto fermarsi un momento e riflettere tutti – ha dichiarato il presidente Angelo Antonio D’Agostino – la mia prima considerazione è su quello che dobbiamo fare in questa stagione. Abbiamo fissato come obiettivo il consolidamento in categoria e, attualmente, siamo in linea con questo principio. La seconda considerazione è su Raffaele Biancolino. Un professionista che ha dato tutto se stesso per Avellino e l’Avellino combattendo e meritandosi la sacrosanta opportunità, per i risultati conseguiti in Primavera ed in Prima Squadra, di allenare il club della città in cui vive. La sua tenacia ed il suo lavoro ci ha convinti, ad inizio stagione, a programmare insieme un progetto a medio/lungo termine che non possiamo assolutamente mettere in discussione adesso, con la squadra al dodicesimo posto in classifica ed in linea con l’obiettivo stagionale. È ingeneroso e pesante addossare tutte le responsabilità delle cinque sconfitte subite in questo inizio di campionato soltanto all’allenatore.

Questo silenzio servirà soprattutto per ritrovare serenità e concentrazione in vista delle cinque gare che dovremo affrontare prima della sosta natalizia.

Ai tifosi, agli addetti ai lavori ed a tutto l’ambiente Irpino chiedo, pertanto, UNIONE (come sottolineato già ad inizio campionato dai tifosi della Curva Sud) con la consapevolezza, da parte del club in tutte le sue componenti, di dover lavorare in alcuni accorgimenti per rendere meno altalenante in nostro rendimento e raggiungere quanto prima l’obiettivo stagionale.

Forza Lupi!”

Foto: sito Avellino