Avellino, il portiere Pane nuovamente positivo al Covid

L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, successivamente ad una nuova positività nel gruppo squadra, questa mattina, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi ai precedenti cicli e posti di conseguenza in isolamento, ha praticato il quarantaquattresimo ciclo di tampone nasofaringeo. Quest’ultimo ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra.

Si tratta della ripositivizzazione del portiere Pasquale Pane che, al momento, risulta asintomatico. Pane attualmente è stato isolato e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore.

I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi.