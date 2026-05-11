Avellino, i convocati per il Catanzaro. Out in 5
11/05/2026 | 21:18:24
Davide Ballardini, tecnico dell’Avellino, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con il Catanzaro, gara valida per i playoff di Serie B.
Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi, Pane.
Difensori: Missori, Izzo, Sgarbi, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa.
Centrocampisti: Palmiero, D’Andrea, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, La Borgne, Besaggio. Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Biasci, Insigne.
Report Andrea Favilli è alle prese con un affaticamento al bicipite femorale di sinistra. Alessandro Milani è alle prese con un trauma al calcagno sinistro.
Filippo Reale sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra.
Marco Sala è alle prese con un trauma contusivo distrattivo alla caviglia sinistra.
Lorenco Simic sta proseguendo il programma di recupero in seguito ad una distrazione al flessore della coscia sinistra.
Foto: Instagram Sassuolo