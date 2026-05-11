Avellino, i convocati per il Catanzaro. Out in 5

11/05/2026 | 21:18:24

Davide Ballardini, tecnico dell’Avellino, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con il Catanzaro, gara valida per i playoff di Serie B.

Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi, Pane.

Difensori: Missori, Izzo, Sgarbi, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa.

Centrocampisti: Palmiero, D’Andrea, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, La Borgne, Besaggio. Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Biasci, Insigne.

Report Andrea Favilli è alle prese con un affaticamento al bicipite femorale di sinistra. Alessandro Milani è alle prese con un trauma al calcagno sinistro.

Filippo Reale sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra.

Marco Sala è alle prese con un trauma contusivo distrattivo alla caviglia sinistra.

Lorenco Simic sta proseguendo il programma di recupero in seguito ad una distrazione al flessore della coscia sinistra.

Foto: Instagram Sassuolo