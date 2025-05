Avellino, festa grande in città per la conquista della Serie B. Ora il tempo stringe per lo stadio

04/05/2025 | 23:01:49

Festa straordinaria ieri sera ad Avellino per la conquista della Serie B. Migliaia di tifosi, festanti, hanno atteso il pullman scoperto dallo stadio Partenio-Lombardi, fino a centro città. Cori, fumogeni, fuochi d’artificio, momenti di grande festa per un popolo che dopo 7 anni torna nella seconda serie del calcio italiano. Un popolo in festa, quindi, che attendeva questi momenti da anni. Nonostante la Supercoppa di Serie C sia quasi compromessa, ad Avellino si lavora per il futuro imminente.

In casa biancoverde tiene banco il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. Per poter giocare in Serie B, ci sono da fare dei lavori di ammodernamento. Aumentare la capienza, installare i sediolini, installare i monitor per il VAR, rifare il tappeto di gioco, con il sintetico attuale ormai non più a norma. Un costo di circa 1.5 milioni di euro, che la Regione Campania potrebbe stanziare. Ma le vicende politiche in città non promettono nulla di buono. Il rischio, per gli entusiasti tifosi avellinesi, è quello di cominciare alcune giornate, fuori dal Partenio-Lombardi. Avellino che certamente indicherà un campo alternativo in sede di iscrizione, in attesa che si sblocchino le vicende per i lavori al Partenio.

Foto: Alfredo Pedullà