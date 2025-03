Avellino, febbre da derby: in poche ore polverizzati i tagliandi per la gara con il Benevento

Sale la febbre da derby in casa Avellino, che da lunedì sera è la capolista del Girone C di Lega Pro. Domenica alle 19.30 al Partenio è in programma il derby contro il Benevento. In casa biancoverde l’entusiasmo è alle stelle, con il Partenio che sarà tutto esaurito per la sfida ai sanniti. Alle 15 è aperta la prevendita, alle 15.30 erano terminati i tagliandi di Curva Sud e Tribuna Terminio, intorno alle 17 tutti i biglietti erano stati venduti.

Saranno circa 10.000 gli spettatori, senza però una netta presenza della tifoseria ospite, visto che è stata vietata la vendita di biglietti per i residenti in provincia di Benevento.