Avellino, è ufficiale il ritorno di Musa nel ruolo di direttore sportivo

Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo dell’Avellino. A dare l’annuncio è stato lo stesso club campano, attraverso un comunicato ufficiale: “La società comunica di aver scelto Carlo Musa come nuovo direttore sportivo dell’Us Avellino. Per Musa si tratta di un ritorno: lo scorso anno, con i biancoverdi, il direttore sportivo ha ottenuto la vittoria del girone G di LND, con la conseguente promozione in Lega Pro, e la conquista dello Scudetto LND dopo una cavalcata esaltante passata per Rieti e Gubbio. Il D.S. ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2021, con opzione fino al 2022“.

Le parole di Musa

“Ringrazio il presidente Izzo, la proprietà ed D.G. Martone per questa nuova opportunità. Ci aspetta un cammino tanto esaltante quanto difficile, un nuovo libro tutto da scrivere. Quello che è stato fa parte del passato ed è ora in un cassetto, insieme a tutti i ricordi belli miei e dell’Us Avellino. Ora dobbiamo solo guardare avanti e provare ad ottenere il massimo da questa stagione”.