Avellino, Di Somma come Mourinho: “D’Angelo? Conosco solo Nino D’Angelo, altri no”

Il direttore sportivo dell’Avellino Salvatore Di Somma ha commentato l’addio di Santo D’Angelo, centrocampista di recente trasferitosi alla Reggiana, nel post gara di Potenza-Avellino.

Il dirigente degli irpini, ha usato un gergo mourinhano, per parlare di D’Angelo e ha fatto il punto sul mercato dei biancoverdi: “Addio di D’Angelo? Conosco un solo D’Angelo, Nino D’Angelo, che è amico mio, altri non ne conosco. Franco? Siamo vigili e attenti. Il mister ha detto all’inizio cercava un esterno ma penso che ora faccia un cambio di modulo, e quindi servirà qualcosa in altri settori. Chiti? Lo abbiamo già chiuso, arriva dalla Fiorentina, sarà un elemento che ci darà una grossa mano”.