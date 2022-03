Avellino, Di Gaudio positivo al Covid

In seguito alla positività di un membro del nucleo familiare, il calciatore Antonio Di Gaudio ha praticato un tampone nasofaringeo che ha dato come risultato la positività al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione.

La società si è subito attivata per attuare tutte le procedure di prevenzione per la restante parte del gruppo squadra previste dal protocollo FIGC vigente, sottoponendo i membri del club a un nuovo ciclo di tamponi che ha dato esito negativo per tutti coloro i quali hanno praticato l’esame.