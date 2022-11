Avellino, con il Giugliano si giocherà a porte chiuse. Vietata la trasferta a Monopoli ai tifosi del Foggia

Arrivano le prime ripercussioni dopo i fatti di Foggia-Avellino, con gli incidenti verificatisi lunedì sera allo Zaccheria. La Casms ha imposto la chiusura dello Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, per la gara contro il Giugliano, in programma domencia pomeriggio. Anche al Foggia sanzione per i tifosi, a cui è stata vieteta la trasferta a Monopoli.

Tutto ciò in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo che potrebbe inasprire le sanzioni per entrambi i club.