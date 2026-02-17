Avellino, clamorosa svolta Ballardini! Dettagli e retroscena

17/02/2026 | 19:08:43

L’Avellino prepara una clamorosa svolta chiamata Davide Ballardini. Ci sono conferme totali rispetto alla notizia lanciata da PrimaTivvù e che sta per portare il club irpino ad assicurarsi un allenatore di spessore per ribadire le recenti ambizioni. L’Avellino aveva portato avanti la trattativa con Guido Pagliuca, ma non ci sono stati gli accordi con l’Empoli che avrebbe dovuto liberare il tecnico ancora sotto contratto. E così è nata la svolta Ballardini che ha dato subito la disponibilità, al punto che entro l’ora di cena incontrerà Mario Aiello, direttore sportivo dell’Avellino per mettere a posto tutti i dettagli. Si viaggia su un contratto che potrebbe avere una base di un anno e mezzo, ma che potrebbe prevedere eventuali opzioni, il summit servirà a chiarire. A conferma che l’Avelino vuole affidare a Ballardini le sue ambizioni, intanto per uscire dalla zona complicata della classifica e poi per programmare poi un futuro sempre più importante.

Foto: X Sassuolo