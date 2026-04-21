Avellino-Bari, sospesa la vendita dei biglietti. Possibile anticipo della gara

21/04/2026 | 15:50:10

Possibile cambio di orario della gara tra Avellino e Bari, attualmente in programma venerdì 24 aprile alle 21.00. La Questura di Avellino ha sospeso temporaneamente la vendita dei biglietti per motivi di ordine pubblico su indicazione delle autorità competenti. Il provvedimento è stato adottato in attesa di ulteriori decisioni legate alla possibile variazione dell’orario della gara, che potrebbe essere anticipata per ragioni organizzative e di sicurezza. “La vendita dei biglietti della gara Avellino-Bari è stata sospesa in attesa di determinazioni circa la possibilità di anticipo della partita“.