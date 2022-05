Avellino, al via il repulisti. Si parte dai social: il profilo Instagram del club smette di seguire i calciatori

In casa Avellino si avrà un repulisti generale, a fine stagione, come annunciato dalla proprietà biancoverde, dopo dopo un’annata fallimentare conclusasi al di sotto delle aspettative.

In attesa di avviare gli incontri con i calciatori, per eventuali risoluzioni dei contratti, il repulisti della società biancoverde inizia dai social. Il profilo Instagram ufficiale dell’US Avellino, infatti, ha smesso di seguire tutti i profili dei giocatori attualmente in rosa. Un segnale che anticipa probabilmente le intenzioni della società pronta a azzerare tutto in vista della prossima stagione e ricostruire praticamente daccapo la squadra, come accaduto 2 anni fa.