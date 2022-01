Avellino, 4 nuovi positivi al Covid. In totale 5 positivi nel gruppo squadra

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in base alla sintomatologia, due tesserati nella giornata di ieri sono stati isolati e sottoposti a tampone. Quest’ultimo ha dato esito positivo al Covid-19 per entrambi.

Nella mattinata odierna, nel rispetto del protocollo anti Covid-19, la restante parte del gruppo squadra, dalla quale vanno esclusi i positivi, ha praticato un nuovo ciclo di tamponi.

Da quest’ultimo è emersa la positività al Covid-19 di due nuovi elementi. Questi ultimi sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare sotto il costante monitoraggio dello staff medico.

Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, tra i tesserati del club al momento ci sono 5 positivi al Covid-19.