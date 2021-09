Autostrada chiusa, Mancini infuriato: “Nessuna segnalazione. Vergogna!”

Ritorno a casa tormentato per il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini. L’allenatore, di ritorno da Reggio Emilia dopo la vittoria contro la Lituania, ha trovato lo svincolo autostradale chiuso senza avvisi. Attraverso il suo profilo Instagram ha sfogato tutta la sua rabbia in un messaggio in cui ha attaccato Autostrade per l’Italia: “Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l’A26 trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna”.

Foto: vivoazzurro