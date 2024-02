Autorete di Gatti, l’Inter conduce 1-0 sulla Juventus all’intervallo

L’Inter conduce 1-0 sulla Juventus al termine della prima frazione di gioco a San Siro. La prima grande occasione della partita arriva dal piede di Pavard che dalla destra sulla trequarti con una gran palla sul secondo palo pesca l’accentramento di Dimarco, che tenta la girata di destro: prende l’esterno della rete. Al 32’ arriva anche la prima grande occasione per i bianconeri: break di McKennie a centrocampo che con un controllo si libera della marcatura e si invola a campo aperto, poi in area serve sulla sinistra tutto solo Vlahovic. Ma il serbo con spazio sbaglia il controllo e Pavard si salva in angolo. Ma cinque minuti dopo, al 37’, è l’Inter a trovare la via del gol: cross di Barella, il tentativo di rovesciata di Pavard in area si trasforma in un velo che fa passare la palla a Thuram, davanti a Szczesny. Nel corpo a corpo col francese l’ultimo tocco è di Gatti, che appoggia di petto nella propria porta.

