Autogol Thiaw e Kean. Abraham tiene vivo il Milan. Fiorentina avanti 2-1 a San Siro

La Fiorentina conduce 2-1 a San Siro al termine dei primi 45 minuti di gioco. Gara aperta, grande avvio dei viola, poi la reazione rossonera.

All’8′ Fiorentina in vantaggio. Grandissima azione di Gudmundsson sulla sinistra, difesa del Milan in tilt, Thiaw si incarta e se la trascina in rete per il vantaggio viola. Milan in difficoltà, al 10′ la Fiorentina raddoppia clamorosamente. Grande azione viola, Mandragora mette in mezzo, Dodo di prima serve Kean che insacca il 2-0. Gelato il Meazza.

Al 21′ Fiorentina vicina al tris, ancora Gudmundsson che calcia da fuori, para Maignan. Reagisce il Milan con l’uomo del momento. Abraham al 23′ dopo un bel triangolo, insacca a rete il gol dell’1-2 Gara riaperta. Conceicao cambia togliendo Musah e inserendo Jovic. I rossoneri provano ad insistere, ma la Fiorentina in ripartenza fa sempre paura. Nel finale di tempo, arriva il terzo gol viola con Ranieri, ma annullato per un fallo di Parisi. Lo stesso Parisi da valutare per un problema alla caviglia nel finale. Finisce 2-1 per la Fiorentina il primo tempo.

Foto: sito Fiorentina