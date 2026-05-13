Autogol Marusic e Lautaro: Inter avanti 2-0 sulla Lazio all’intervallo
13/05/2026 | 21:49:51
Finito il primo tempo della finale della Coppa Italia. L‘Inter conduce 2-0 sulla Lazio al 45′.
Primo squillo al 12′. Palla in mezzo dove Lautaro svetta e per poco non trova la porta. Al 14′ la sblocca l’ Inter. Calcio d’a filo per i nerazzurri, Marusic se la butta dentro con un colpo di testa clamoroso. Vantaggio Inter. Al 22′ nuova chance Inter, ci prova Dumfries, palla di poco al lato.
Al 35′ altro sbandamento in difesa. Erroraccio di Nuno Tavares che spiana la strada a Dumfries che serve Lautaro per il 2-0 Inter. Unico squillo Lazio al 45′ con un tiro di Isaksen, palla fuori.
Finisce un primo tempo con l’Inter in pieno controllo, ma con errori clamorosi della Lazio. Inter avanti 2-0.
Foto: X Inter