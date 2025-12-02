Autogol di Palma, Locatelli e due gol annullati: la Juve domina l’Udinese (2-0) e va ai quarti

02/12/2025 | 22:57:12

La Juventus sbriga la pratica Udinese 2-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Una buona Juve gioca in scioltezza il primo tempo, anche se la rete del vantaggio arriva al 22′ su un autogol di Palma. Il canadese scatta sul filo del fuorigioco, ma si disinteressa del pallone e va a piazzarsi in mezzo. McKennie, il più abile ad arrivarci, gliela da con il contagocce e David anticipa Palma e buca Sava sul palo più lontano. E’ 1-0 Juve. David aveva trovato il gol del 2-0, pescando un angolo di tiro impressionante per trafiggere Sava. Dopo un consulto al Var il gol è stato annullato, ma con qualche dubbio sulle linee tracciate. Nella ripresa Locatelli trasforma dal dischetto la rete del 2-0. Al 94′ Openda fa calare il sipario, 3-0 Juventus, ma anche questa rete viene annullata. I bianconeri vanno comunque ai quarti di finale.

JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (56′ Locatelli), Kelly, Cabal (74′ Joao Mario); McKennie, Miretti (74′ Conceicao), Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz (84′ Zhegrova); David (74′ Openda).

A disposizione: Scaglia, Mangiapoco, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (81′ Kristensen), Palma (71′ Gueye); Ehizibue, Zarraga (59′ Miller), Lovric, Atta (71′ Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (59′ Bravo), Buksa.

foto x juve