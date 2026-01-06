Autogol di Muharemovic, Miretti e un grande David: 3-0 Juve al Sassuolo

06/01/2026 | 22:41:02

La Juventus domina il Sassuolo e lo travolge 3-0, decidono l’autogol di Muharemovic, Miretti e David, grande prova del canadese. Al 16′ si sblocca la partita tra Sassuolo e Juventus, vantaggio per i bianconeri per via di un autogol di Tarik Muharemovic che porta il punteggio momentaneamente. Da quel momento in poi, dopo un avvio coraggioso del Sassuolo, diventa un monologo dei bianconeri che però non riescono a trovare il doppio vantaggio. Nella ripresa i bianconeri piazzano l’1-2 che chiude la partita con una doppia fiammata di David. Il canadese prima sforna l’assist per Miretti che fa 2-0, dopo qualche istante è lo stesso David ad andare in gol. Finisce 3-0 con il dominio totale dei bianconeri, che rispondono forte a Roma e Como nella corsa Champions.

foto x juve