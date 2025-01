Autogol di Montipò, il Napoli conduce per 1-0 sul Verona all’intervallo

Si chiude 1-0 la prima frazione di gioco al Maradona. Cinque minuti di gioco e il Napoli passa una vantaggio sull’Hellas Verona. Bella azione degli azzurri, conclusa dalla rifinitura di Lukaku per Di Lorenzo al limite dell’area: tiro a giro del capitano azzurro, palla che sbatte sul palo prima, dietro la schiena di Montipò e poi termina in fondo al sacco. 1-0 per gli uomini di Conte.

Foto: Instagram Napoli