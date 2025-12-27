Autogol di Calabresi e Yildiz, la Juve soffre ma nella ripresa stende il Pisa (2-0)

La Juventus soffre ma espugna Pisa nella ripresa grazie all’autogol di Calabresi propiziato da Kalulu e Yildiz, finisce 2-0. Terza vittoria consecutiva dei bianconeriFinisce 0-0 con brivido per la Juventus il primo tempo a Pisa. La Juve ci prova al 14′, McKennie cerca la porta: Thuram serve Openda, sulla respinta di testa di Canestrelli arrivo statunitense che manda sull’esterno della rete dopo la deviazione di Semper. Occasione bianconera al 21′. Combinazione Openda-McKennie che porta il belga alla conclusione con il destro, tiro che finisce centralmente tra le braccia di Semper. Pisa pericoloso al 38′: Aebischer serve Tramoni che perde l’attimo per cercare la porta, facendosi chiudere al momento della conclusione. Brivido al 44′ per la Juventus: traversa di Moreo su palla ferma. Al 45′ altra chance per il Pisa con Moreo che calcia da pochi passi, Locatelli si immola. Nel secondo tempo salta definitivamente il tappo della partita, con i toscani che si riversano nella metà campo dei bianconeri. Palo del Pisa al 15′: il colpo di testa di Tramoni finisce sul legno, dopo il cross dalla fascia destra di Leris. Cinque minuti più tardi anche i bianconeri trovano il palo con Kelly. Gol della Juventus al 29′: Kalulu protagonista della rete: il francese scambia con David, palla a McKennie che mette in mezzo e lo stesso Kalulu nell’area piccola trova la rete, dopo la carambola con Calabresi. Nel finale arriva anche il raddoppio della Juve in ripartenza, David serve Miretti, gran giocata del centrocampista che appoggia per Yildiz, a porta vuota non perdona e fa 2-0.

