Auto travolge i tifosi, il Liverpool: “I nostri pensieri sono rivolti a chi è stato colpito”

26/05/2025 | 22:15:30

La Polizia di Liverpool è al lavoro, in seguito al fermo di un uomo britannico di 53 anni, originario della zona della città, dopo che un’auto si è schiantata contro una folla durante la parata per la vittoria della Premier League dei Reds. Dopo l’accaduto, anche il Liverpool si è stranito intorno alle vittime: “Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all’incidente avvenuto in Water Street verso la fine della parata del trofeo, questa sera. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave episodio. Continueremo a offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno gestendo la situazione”.

Foto: sito liverpool