Austria-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali

Alle 18 va in scena la partita tra Austria e Macedonia del Nord per il Gruppo C allo stadio di Bucarest. Per la Macedonia del ct Angelovski è l’esordio assoluto in questa competizione, ecco le formazioni ufficiali.

Austria (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer, Kalajdzic.

Ct Foda.

Macedonia del Nord (5-3-2): Dimitrievski; Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi, Elmas; Pandev, Trajkovksi.

Ct Angelovski.

Foto: Logo Euro 2020