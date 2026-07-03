Austria, la decisione di Arnautovic: si ritira dalla Nazionale

03/07/2026 | 10:35:17

Ieri sera si è concluso il Mondiale dell’Austria, eliminata nettamente dalla Spagna, vincitrice 3-0.

A fine gara, ai microfoni di Dazn, Marko Arnautovic, ex attaccante dell’Inter, oggi in forza alla Stella Rossa di Belgrado, ha annunciato l’addio alla Nazionale austriaca.

Classe 1989, Arnautovic si è detto contento di aver partecipato al suo primo Mondiale, aver superato il girone e aver potuto sentire le emozioni della Coppa del Mondo con l’Austria. Arnautovic quindi lascia la Nazionale dopo 49 reti in 137 apparizioni ufficiali.

Foto: Instagram Arnautovic