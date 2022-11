Con l’amichevole in corso tra Austria e Italia, Gianluigi Donnarumma taglia un importante traguardo con la maglia della Nazionale. Per il portiere del Paris Saint-Germain è la cinquantesima presenza con la maglia della Nazionale. Tra i giocatori convocati per questi due test amichevoli solo Bonucci (120) e Verratti (51) hanno più presenze.

Foto: Donnarumma Instagram