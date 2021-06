Austria, il CT Foda e quelle sue origini italiane

Domani sera a Wembley ci sarà la sfida tra Italia e Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Una gara storica per la nazionale austriaca, mai spintasi a questi livelli nella sua storia.

Gara che vedrà protagonista sulla panchina dell’Austria il CT, Franco Foda. Un nome che ci fa intuire una cosa, ovvero, le sue origini italiane. E infatti l’intuito non ci inganna. Franco Foda è sì tedesco di nascita, essendo nato a Magonza nel 1966, ma ha chiare origini italiane. Infatti, il padre del CT, Enrico, è nato nel 1935 a San Lorenzo, una piccola frazione di Vittorio Veneto, nell’Alto trevigiano.

Tornando al CT Foda, anche il papà Enrico tentò l’avventura calcistica e giocò in Germania, partendo per Magonza nel lontano 1959. Località che diede i natali al figlio Franco e altri tre figli. Nel 1998 il padre di Franco morì e anche lui, dopo aver giocato in Bundesliga negli anni ’80, tra Kaiserslautern, Arminia Bielefield, Bayer Leverkusen e infine in Austria allo Sturm Graz, iniziò la carriera di allenatore. Partì nel 2002 proprio dalle giovanili dello Sturm Graz, dove rimase fino al 2012, prima di trasferirsi al Kaiserslautern e farvi nuovamente ritorno dal 2014 al 2017.

Dal 2018 è CT dell’Austria, che ha guidato prima alla qualificazione agli Europei e poi agli ottavi proprio contro l’Italia del suo caro papà.

Ha tanti cugini, di parte paterna, che fanno cognome Foda, che da Vittorio Veneto lo incitano. Ha postato ad esempio sui social dei saluti particolari, di suoi parenti che tiferanno Italia, ma che certamente saranno fieri di vedere sulla panchina austriaca Franco, un tedesco di nascita, ma con un cuore che batte per l’Italia, sue origini. E certamente, nell’ascoltare l’Inno di Mameli domani sera, tanta sarà l’emozione, nel ricordare anche il papà in una gara particolare per lui, sia per l’importanza, che per il valore affettivo.

Foto: Twitter Wikipedia