Austria, Baumgartner: “Abbiamo possibilità contro l’Italia, i centrali non sono più così agili”

Il centrocampista della Nazionale austriaca, Christoph Baumgartner, ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo alla sfida contro gli azzurri prevista per sabato 26 giugno alle ore 21.oo. Queste le sue parole: “L’Italia ha un buon mix di grande esperienza e qualità, oltre ad avere il miglior portiere per gli anni a venire. Ma ci sono un paio di possibilità, i due anziani della Difesa Interna [Chiellini e Bonucci ndr] non sono più così agili. Noi giovani, frizzanti, austriaci, vogliamo creare loro problemi. Si può vincere contro squadre potenti. Bisogna avere il coraggio di calciare quando si è in possesso di una palla, abbiamo dei giocatori fantastici, possiamo infastidirli con la velocità.”

Foto: Instagram del giocatore