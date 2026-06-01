Australia, i convocati per il Mondiale: ci sono Volpato e Circati
01/06/2026 | 10:40:26
L’Australia ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte al Mondiale. Tra i nomi selezionati spunta quello di Cristian Volpato che alla fine ha optato per rappresentare la nazionale oceanica. Oltre l’attaccante del Sassuolo, per la Serie A anche il difensore del Parma, Circati.
LA LISTA DEI CONVOCATI
Portieri: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers Fc), Mathew Ryan (Levante)
Difensori: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (Apoel Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer Ak), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City)
Centrocampisti: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli), Aiden O’Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney Fc)
Attaccanti: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)