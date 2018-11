Australia, Cahill lascia a 39 anni. E il record di Schwarzer…

È tutto vero, Tim Cahill dice basta e lascia l’Australia. Stavolta l’ex centrocampista di Everton, Milwall e New York Red Bulls ha annunciato la sua decisione. Uno dei principali simboli della Nazionale australiana si congeda a 39 anni e una sola presenza dal record di Mark Schwarzer. Il portiere vanta 109 partite con i Socceroos, Cahill si ferma a 108 dopo il successo in amichevole per 3-0 contro il Libano. Tuttavia, il classe 1979 detiene ugualmente un record, quello di miglior marcatore con ben 50 realizzazioni.

Foto: Twitter Cahill