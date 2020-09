Ausilio: “Vogliamo tenere Ranocchia, Skriniar mai sul mercato. Nainggolan? Nessuna novità”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a SkySport prima della partita contro il Benevento, soffermandosi sul mercato nerazzurro: “Ranocchia? Rimane qua. Abbiamo avuto qualche discorso in merito, ma alla fine abbiamo fatto una valutazione con l’allenatore: può essere importante qua”. Un dietrofront dunque, dopo che il Genoa aveva raggiunto l’accordo con l’Inter per il difensore.

Ausilio ha parlato anche di altri due giocatori: “Nainggolan? Non ci sono stati passi avanti. Il Cagliari ha fatto capire il suo interesse. Lui è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto e nei prossimi giorni faremo delle valutazioni con lui. Se resterà farà parte di un centrocampo molto forte. Skriniar? Abbiamo ribadito che non è sul mercato e non sono arrivate offerte in tal senso, più che ribadire che resterà qua non so cosa dire”.

Foto: Twitter Inter