Ausilio: “Vogliamo portare Lookman a Milano, a chi non piace Leoni?”

18/07/2025 | 21:40:24

Piero Ausilio ha fatto il punto sulla trattativa per portare Lookman e sull’interesse per Leoni del Parma: “Lookman ci piace, abbiamo parlato con l’Atalanta. Noi non faremo trattative estenuanti. Leoni? Stesso discorso”, ha detto il ds nerazzurro a Sportmediaset.

Foto: Instagram Inter