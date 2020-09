Ausilio: “Skriniar non è sul mercato. Kanté? Abbiamo otto centrocampisti in rosa”

Il ds dell’Inter Piero Ausilio, pochi minuti prima della gara, ha parlato ai microfoni di Dazn. Tanti i temi toccati, tra cui il mercato dei nerazzurri: “Skriniar? C’è stato un incontro con un dirigente del Tottenham, ma abbiamo ribadito che non è sul mercato, è confermato e abbiamo già fatto uscire Godin dal reparto. Al momento non pensiamo di privarci di lui”. Sul centrocampista del Chelsea, Kanté: “Il giocatore è parte importante del Chelsea, ma parlerei degli otto centrocampisti importanti che abbiamo in rosa”. Un commento, infine, sugli obiettivi dell’Inter: “Abbiamo la missione di far bene come tutte le stagioni. Per noi la scorsa è finita da pochissimo con un bellissimo cammino sia in Italia che in Europa League, ci è mancato giusto il piccolo passo per trionfare. Da lì dobbiamo ripartire”.

Foto: Twitter Inter