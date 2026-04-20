Ausilio: “Palestra profilo per tanti club. Bastoni? In Spagna conoscono il numero di telefono dell’Inter”

20/04/2026 | 15:42:56

Piero Ausilio ha parlato a margine di un evento a Coverciano: “Chivu? Sapevamo che bisognava faare un percorso e dare tempo ad un giovane allenatore ma in cui credevamo tantissimo, avevamo la fortuna di conoscere le qualità dell’uomo e quelle che poi ha dimostrato da allenatore. Serviva pazienza, tempo, a tutto l’ambiente, anche fuori. Ma eravamo convinti che il percorso poteva essere quello giusto e i risultati sono dalla parte di Chivu. Può succedere. Non è neanche normale che ci sia una squadra italiana che fa due finali di CL in tre anni. L’Atalanta ha vinto l’EL, sono periodi: abbiamo qualità e risorse per uscire da una situazione difficile ma credo nell’Italia, nei giovani italiani e nel progetto. C’è anche la possibilità di fare qualcosa di nuovo e credo che verranno scelte le persone giuste per portare avanti un bel progetto. Palestra? Un ottimo giocatore, profilo per tante squadre. Ma è di una società forte che ha una grande visione per i calciatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante intanto per l’Atalanta, poi vedremo cosa dirà il mercato su questo ragazzo di grande qualità. Ha un contratto con l’Inter e ad oggi non penso a situazioni tali che fanno pensare ad un suo futuro lontano dall’Inter. Non so cosa dicono di lui in Spagna so che noi siamo contenti di lui, di quello che ha dato all’Inter e sono sicuro che darà tanto a noi. Se hanno interesse per lui sanno quali sono i numeri di telefono e sanno cosa fare. Non devono parlare”.

Foto: Twitter ufficiale Inter